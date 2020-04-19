İstanbul Esenyurt'ta M.A isimli şahsın akülü araca bindirdiği 4 yaşındaki çocuğunu kendi otomobiliyle gezdirdiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tepki çeken görüntü... 4 yaşındaki çocuğunun bindiği akülü arabayı kendi otomobiline bağlayıp gezdirdi!



Cezası belli oldu https://t.co/bKPSzxlo7X pic.twitter.com/TDueHlAwO5 — Akşam Gazetesi (@Aksam) April 19, 2020

Sosyal medyadaki görüntülerin ardından M.A gözaltına alındı.

Sürücüye 2918 sayı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesine istinaden 132 lira, 30/1-b (Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak ....) maddesine istinaden 288 lira, toplam 420 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahsa Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesine istinaden 3.180 lira idari para cezası verildi.



EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü M.A'nın ehliyetine geçici olarak el konuldu.

