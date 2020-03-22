Temassız ödeme nedir, nasıl yapılır? Temassız ödeme işlem limiti ne kadar oldu?

Temassız ödeme nedir? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de ve dünyada artan Koronavirüs salgının sebebiyle temassız ödeme işlemleri önemli hale geldi. Temassız ödeme işlemi nasıl yapılır? Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Koronavirüs salgını nedeniyle mümkün olduğunca temassız ödeme yapılması gerektiğini duyurmuştu. Temassız ödeme hakkında detaylar haberimizde.

TEMASSIZ ÖDEME NEDİR?

Koronavirüs salgını sebebiyle temassız ödeme alışverişlerinde artış yaşandı. Temassız ödeme kredi kartları, banka kartları, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar da dahil, ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir.

TEMASSIZ ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen (NFC özellikli) telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede (maksimum 4 santimetre uzaklık) tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak (radyo frekansı ile tanımlama - RFID) gönderilir.

Temassız ödeme kabul eden işyerlerinde POS cihazının üzerinde temassız dalga işareti ve/veya «Contactless» ifadesi yer alır.

TEMASSIZ ÖDEME İŞLEMİ NE KADAR?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarından başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Soner Canko, AA muhabirine şubat ayı kartlı ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84,9 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Canko, bu tutarın 72 milyar lirasının kredi kartlarıyla ödendiğini, 12,9 milyar lirasında banka kartlarının kullanıldığını söyledi.

Şubat 2020'nin 29 gün olmasının da etkisiyle banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 52 olduğuna işaret eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oranın yüzde 25 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Canko, toplam kartlı ödemelerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşandığını bildirdi.