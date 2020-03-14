Telefon ve klavyeleri temizleyin

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, “Telefon ekranları günde en az iki kere temizlenmeli. Bilgisayar, telefon, tablet, vb. teknolojik cihazlar düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmeli. Cep telefonları başkalarına verilmemeli. Bankamatik, ankesörlü telefon vb. gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı. İşyerlerinde kullanılan masaüstü bilgisayarlar, mouse ve klavyeler günde en az iki kere hijyenik tek kullanımlık mendille temizlenmeli.”

Herhangi bir teknolojik araç ve gerecin ağız ve burun etrafına değdirilmemesi gerektiğini ifade eden Eraslan, “Telefon konuşmalarında kulaklık kullanılması çok önemli, ekranın yüze değmemesini öneriyoruz” diye konuştu.

DHA