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Tek hayali sağ kulağına kavuşmak

Tek hayali sağ kulağına kavuşmak

Doğuştan sağ kulağı olmadığı için yaşadığı sıkıntıları gözyaşlarıyla anlatan Gaziantepli 11 yaşındaki Çiğdem Arslan, ameliyatla sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Yaklaşık 5 yıldır kızlarının ameliyatı için çabalayan aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadıkları operasyonun gerçekleştirilmesi için destek bekliyor. Sosyal hayatta yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Çiğdem Arslan, yıllardır çok sevmesine rağmen saçlarını toplayamıyor. Saçlarını açık bırakarak kulak bölgesini kapatmaya çalışan küçük kız, ileride doktor olup insanlara yardım etmeyi istediğini söyledi.

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