Tedbirler sonuç vermeye başladı! Kadın cinayetlerinde çarpıcı düşüş

Türkiye’nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine yönelik 2019 yılında tedbirler alınmış, hayata geçirilmişti. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak imzasıyla 75 maddelik "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın yürürlüğe girmiş, yine İçişleri Bakanlığı da 2020 yılının ilk gününde bu konuda adlığı önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren genelgeyi 81 İl valiliğine göndermişti.

Tüm bu tedbirler, yapılan bilgilendirme faaliyetleri, yürütülen eğitimler sonuç vermeye başladı. 2020 yılının ilk 3 ayında kadın cinayetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında düştü. 2019’un ilk üç ayında 82 kadın cinayeti meydana gelirken, bu yılın aynı döneminde 64 kadın cinayeti meydana geldi.

ŞİDDET MAĞDURLARINA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI YÜZDE 82 ARTTI

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019’un ilk 3 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 94 bin 852 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yıl bu karar yüzde 66 artarak 157 bin 367 oldu.

Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının ilk üç ayında 11 bin 419 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 82‘lik artışla 20 bin 784 tedbir kararı verildi.

KOLLUK PERSONELİNE UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDİYOR

2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan 5 aylık dönemde Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 107 bin 419 kolluk personeline “aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere COVİD-19 sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam ediliyor. 2020 yılı sonuna kadar 250 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. 2020 yılının ilk 3 ayında kadın cinayetler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düştü.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği” ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81’den 1.005'e çıkartılarak yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlanıldı.

KADES’İ 437 BİN 272 KİŞİ İNDİRDİ

24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren “Kadın Acil Destek (KADES)” uygulamasını bugüne kadar 437 bin 272 kişi indirdi. 25 bin 882 kadın acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.