Tedbirler sonuç vermeye başladı: 4 ilde çarpıcı düşüş
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli'deki vaka sayılarının düştüğünü belirterek, hastane ve yoğun bakımlardaki yükün devam ettiği konusunda uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla online görüştü.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 ille ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 oranında düşüş sağlandığını belirten Koca şunları söyledi:
"Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor."
Ara vermeden mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydeden Koca, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."