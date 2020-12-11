Tedbirler sonuç vermeye başladı: 4 ilde çarpıcı düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla online görüştü.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 ille ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 oranında düşüş sağlandığını belirten Koca şunları söyledi:

"Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor."

Ara vermeden mücadeleye devam edilmesi gerektiğini kaydeden Koca, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."