17 Haziran 2020 Çarşamba 03:45 | Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek mesajı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan destek mesajı geldi
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."