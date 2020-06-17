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  3. TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek mesajı
17 Haziran 2020 Çarşamba 03:45 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek mesajı

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başlamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan destek mesajı geldi

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."

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