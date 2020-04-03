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  3. TBMM Anayasa Komisyonu, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi için toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi için toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi için toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere toplandı

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.

Teklif üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan değerlendirmesine başladı. Özkan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde söz alacak.


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