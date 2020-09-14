Tatile gitti, hastanelik oldu: Otelde Pitbull dehşeti

Afyonkarahisar'dan arkadaşı ile Antalya'ya tatile giden 39 yaşındaki Gökhan Diker isimli kişi, kaldığı otel odasında pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası vücudunun farklı yerlerinden yaralanan adama 40'a yakın dikiş atılıp 100'e yakın iğne yapıldı. Olaydan sonra psikolojisi bozulan Diker hukuk mücadelesi başlattı.

İHA'da yer alan habere göre, 5 Eylül'de meydana gelen olayda, eğlenmek için arkadaşından önce hazırlanan Diker, arkadaşını otelin girişinde beklemeye başladı. Bu sırada işletme sahibinin oğlu Yusuf Ş.’nin otel girişinde özel yaptırılan kafeslerde beslediği Pitbull cinsi köpekler serbest bırakılınca hayvanlar bir anda Diker’in üzerine koşup saldırdı.

KOLUNDAN, KARNINDAN VE BACAKLARINDAN ISIRILDI

Dehşeti yaşayan Diker, kolundan, karnından ve bacaklarından Pitbull'ların ısırması sonucu yaralandı.

40'A YAKIN DİKİŞ ATILDI, 100'E YAKIN İĞNE VURULDU

Yaklaşık 10 dakika süren saldırının ardından Diker, arkadaşı Çevik tarafından özel araçla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Diker’e burada 40’a yakın dikiş atılarak 100'e yakın iğne vuruldu. Diker tedavisinin ardından taburcu olup, işletme ve köpeklerin sahibi olduğu öne sürülen Yusuf Ş., hakkında polise giderek şikayetçi oldu.

KÖPEKLERİN SAHİBİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Olayın ardından polis tarafından ifadesi alınan köpeklerin sahibi Yusuf Ş. ise olayın kendi kontrolü dışında yaşandığını kaydederek, “Çoban köpeklerini gezdiriyordum ve köpeklerim bir anda elimden kurtuldu. Ve Gökhan Diker isimli şahsa saldırdı. Ben şahsın yanına gidinceye kadar köpeğimin birisi Diker’i ısırdı. Ben de hızlı bir şekilde şahsın yanına gidip, köpeğimi aldım. Herhangi bir kastım yoktur, olay tamamen benim kontrolüm dışında oldu. Gökhan Diker’in ne kadar zararı varsa karşılayacağım, benim bu olayla ilgili bir şikayetim yoktur” dedi.

Öte yandan, halen olayın şokunu atlatamadığı gözlenen Diker’in olayı anlattığı esnada duraksaması ve ara ara konuşamaması, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi. Diker’in avukatı aracılığı ile arabulucuya başvurduğu ve ardından dava açacağı öğrenildi.