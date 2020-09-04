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  3. Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili Sakarya Valiliğinden açıklama
04 Eylül 2020 Cuma 21:53 | Son Güncelleme:

Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili Sakarya Valiliğinden açıklama

Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili Sakarya Valiliğinden açıklama

Sakarya Valiliğinden, bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "İşçilere ırkçı saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, konu ile ilgili araştırmada 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısının tespit edilemediği vurgulandı.

"Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikayet bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin nerede ve ne zaman yaşandığının tespitiyle ilgili de Emmniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçildiği kaydedildi.

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Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili Sakarya Valiliğinden açıklama
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