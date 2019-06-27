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  3. Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti

Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti

Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, tarım arazileri yanarken terör örgütü militanları halay çekti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, tarım arazileri yanarken terör örgütü militanları halay çekti.

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de alev alan tarım arazilerinin yanında halay çekerken görüntülendi.

Yerel medyda yer alan görüntülerde, terör örgütü militanları alev almış tarım arazilerine müdahale etmek yerine, halay çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde de YPG/PKK'lı teröristler, işgal altında tuttukları Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin Ayn el-Arus köyü yakınlarında tarım arazilerini yakarken görüntülenmişti.

HALK ÖRGÜTE KARŞI NÖBET TUTUYOR

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgali altındaki bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Suriye'de yerel kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin çıkardığı yangında şu ana kadar Araplara ait 20 bin dönüm alanın kül olduğunu aktarmıştı.

Yangınlardan yaklaşık 50 bin dönümlük arazi etkilenirken, Kahtaniye'de çıkan yangının, petrol arıtma tesislerine doğru ilerlemesi paniğe sebep olmuştu.

Terör örgütünün son 1 ayda Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rasulayn’da çıkardığı yangınlarda Arap ailelere ait 54 bin dönüm buğday ekili alan yanmıştı.

Örgüt, Suriye'nin 3'te 1'ini işgalinde tutuyor.

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