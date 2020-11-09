"Şuşa düşerse, Karabağ düşer" demişti: İşgalci Ermenistan her an masaya oturabilir

Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra büyük bir zafere imza attı. Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik öneme sahip Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtulasının ardından bölgede yaşayan sivil halk Ermenistan'a dönmeye başladı. Şuşa'nın ele geçirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde işgalci Ermenistan'ın masaya oturabileceği konuşuluyor.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde yaklaşık 1.5 aydır devam eden operasyonlar kapsamında Ermenistan ordusuna tarihi kayıplar verdiren Azerbaycan ordusu, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarırken bölgeden gelen son haber büyük sevince yol açtı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması büyük zafere giden yolu da açacak.

ZAPTEDİLEMEZ KALE!

Karabağ bölgesindeki tüm yolların kesiştiği nokta olmasının yanı sıra hakim bir tepede yer alması açısından da önemli olan şehrin işgalden kurtuluş hikayesi de dikkat çekiyor. 1800 metre rakımda zaptedilemez kale olarak da adlandırılan Şuşa'nın işgalden temizlenmesi için devreye Azerbaycan ordusuna bağlı özel kuvvetlerin girdiği belirtiliyor.

ÖZEL KUVVETLER İKİ GÜN SAVAŞTI

3 Kasım'da düğmeye basılan operasyon kapsamında özel kuvvetlere bağlı askerler orman içlerinden şehre yaklaşarak bölgedeki 4 düşman karakolunu yok ettikten sonra Eski Kale ve Hapishane'yi ele geçirdi. İki kritik kontrol merkezinin düşmesinin ardından özel kuvvetler Hankendi-Şuşa yolunun kontrolünü de tamamen ele geçirdi. Her hangi bir askeri araç desteği olmadan iki gün süren sıcak çatışmaların ardından 7 Kasım'da şehir Ermenistan ordusunun işgalinden tamamen kurtarıldı.

HER AN MASAYA OTURABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ordusunun cephe hattında hızla ilerleyerek işgal altındaki topraklarını bir bir geri almasına yönelik hamleleri yorumlayan Azerbaycan Eski Devlet Danışmanı Gabil Hüseynli Dağlık Karabağ ise bölgenin Ermenistan'ın işgalinden tamamen kurtarılması için hayati konumda yer alan Şuşa'ya dikkat çekmiş, bu bölgenin alınması halinde Ermenistan'ın Azerbaycan'la müzakere masasına oturacağını ve burada yapılacak görüşmelerin formatını ise Azerbaycan'ın kendisinin belirleyeceğine vurgu yapmıştı.

1992'DE İŞGAL EDİLMİŞTİ

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti. 1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

"ŞUŞA DÜŞERSE, KARABAĞ DÜŞER" DEMİŞTİ

Dağlık Karabağ’ın ayrılıkçı Ermeni lideri Arayik Harutyunyan,Facebook’tan paylaştığı video mesajda “Azerbaycan kuvvetleri Şuşa istikametinde ilerliyor. Şehre en fazla 5 kilometre mesafedeler. Şuşa düşerse, Karabağ düştü demektir” ifadelerini kullanmıştı.