Survivor Emre Durak kimdir? Survivor Emre kaç yaşında, nereli?

Survivor Emre Durak kimdir? Survivor’da heyecan her hafta gün geçtikçe yükselirken Survivor Emre kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları da yarışmayı takip edenler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Yunanistan Survivor'un en genç ve iddialı isimlerinden olan Emre Durak, yarışmadaki performası kadar, diğer yarışmacılarla da yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor 2019 hayranları son zamanlarda Survivor Emre'nin hayatına ilişkin bilgileri merak edip sorguluyor.

SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR?

1997 yılında Adana'da dünyaya gelen Emre Durak, Spor Bilimleri Fakültesi'den Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu. Aynı zamanda dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına da büyük ilgi duyuyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, ekstrem sporlarda faaliyet gösteriyor.

SURVİVOR’DA BU HAFTA YAŞANANLAR

BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 24 Nisan 2019 tarihli 55. bölümünde Türk yarışmacılar bil bakalım yarışmasında yarıştı. Survivor yarışmacıları kendilerine her konudan kendilerine yöneltilen farklı sorulara yanıt aradı. Oyunun sonunda kazanan isim açlık butonuna basıp açlıklarını dindirdi. Bil bakalım oyununun bu haftaki kazananı beyaz takım oldu.

ATAKAN VE YUSUF TARTIŞTI

Öte yandan Survivor 2019'un 55. bölümünde Atakan ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Atakan bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri Atakan'a hemen müdahalede bulunurken, diğer yarışmacı kısa süreli korku yaşadı.

SURVİVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 24 Nisan tarihli 55. bölümünde yarışmacılar kıymalı börek ve yaşam evi için rakiplerine karşı mücadele verdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan yarışmacılar gecenin sonunda belli olacak.