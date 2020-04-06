Suriyeli öğrenciler destek yarışında

BÜLENT ŞANLIKAN

Kurdukları sandıkta toplanan paraları dün valiliğe teslim etti. Öğrenciler, “Karınca kararınca yardım topluyoruz. Bu sandığa kalbimizi de koyuyoruz. Türkiye sayesinde ayakta durduk” dediler. Kurdukları sandığa para atan öğrenciler “Türkiye’nin sayesinde ayakta durmayı başardık. Bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Bu sandığa kalbimizi de koyuyuz” diyerek kampanyanın startını geçtiğimiz günlerde verdi. Toplanan paraların bugün ilgili hesaplara aktarılması için Gaziantap Valiliği’ne teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan Suriye’de faaliyet gösteren derneklerin de “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına katılmak için çalışmalarını hızla sürdürdükleri öğrenildi. Suriyeli doktorlar da koronavirüs ile mücadeleye destek olabilmek amacıyla Gaziantep şehir girişindeki bazı noktalarda sağlık kontrollerine de katıldıkları belirtildi.