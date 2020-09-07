Suriyeli Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'de yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadır kente sığınan ve İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye'ye getirilen Mosaytıf ailesi ve Muhammed bebekle bir araya geldi.



AA'nın aktardığı habere göre, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarette, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeğin sağlık durumuna ilişkin Mosaytıf ailesinden ve Muhammed'in Türkiye'ye getiriliş sürecine ilişkin AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan bilgi aldı. Ziyarette, Emine Erdoğan'a torunu Sadık Eymen Albayrak da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine teşekkürlerini sunan Mosaytıf ailesi, Türk halkına da konukseverliği dolayısıyla şükranlarını dile getirdi.

SAĞLIK KONTROLLERİ TÜRKİYE'DE YAPILDI



Biri doğuştan ampüte olmak üzere iki çocuklu Mosaytıf ailesi, bir süredir Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib'de çadır kentte yaşıyordu.

Bölgede yaşanan insani drama dikkat çeken bir haberle aileden haberdar olan İçişleri Bakanlığı, AFAD iş birliği ile Mosaytıf ailesine ulaştı.

Hatay'a getirilen anne Kevser Mosaytıf (25), baba Halit Mosaytıf (30) ile Hütun (5) ve Muhammed (14 aylık) isimli çocukların ilk sağlık kontrolleri Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı ve ihtiyaçları karşılandı.

MUHAMMED İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE AFAD YETKİLİLERİ DEVREYE GİRDİ



Doğuştan kolları ve bacakları olmayan Muhammed için Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD yetkilileri seferber oldu.

Ankara'ya geçen cuma günü getirilen Mosaytıf ailesi AFAD ekiplerince geçici konaklama alanına yerleştirildikten sonra minik Muhammed'in protez kullanabilmesi için gerekli tetkikleri yapıldı. Suriye'de protez kol ve bacak sahibi olma imkanı bulunmayan 14 aylık Muhammed'in yürüyebilmesi için elinden geleni yapacak Türk doktorların ilk amacı, küçük bebeği ayağa kaldırmak olacak. Sonrasında ise yürümesi için çaba sarf edilecek.

PROTEZ KOL VE BACAKLARINA KAVUŞACAK



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Mosaytıf ailesinin ziyaretine ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib'deki çadır kente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeği bugün misafirimiz oldu. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD iş birliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz."

Bu arada, Muhammed bebeğin tedavi masraflarını hayırseverlerin üstlendiği belirtildi.