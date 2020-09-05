05 Eylül 2020 Cumartesi 14:36 | Son Güncelleme:DHA
Su-27 ve Su-30 tipi Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD bombardıman uçaklarını engelledi
Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağı, ABD'ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını Karadeniz üzerinde ülke sınırına girişini engelledi.
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağını, ABD’ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını Karadeniz üzerinde ülke sınırlarına girişini engellediğini duyurdu.
Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağının, Rusya sınırına doğru yaklaşan ABD’ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını engellediği belirtildi. Engellemenin ardından ABD uçaklarının rota değiştirerek Rus sınırından uzaklaştığı aktarıldı.