Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Su-27 ve Su-30 tipi Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD bombardıman uçaklarını engelledi
05 Eylül 2020 Cumartesi 14:36 | Son Güncelleme:

Su-27 ve Su-30 tipi Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD bombardıman uçaklarını engelledi

Su-27 ve Su-30 tipi Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD bombardıman uçaklarını engelledi
DHA

Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağı, ABD'ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını Karadeniz üzerinde ülke sınırına girişini engelledi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağını, ABD’ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını Karadeniz üzerinde ülke sınırlarına girişini engellediğini duyurdu.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağının, Rusya sınırına doğru yaklaşan ABD’ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını engellediği belirtildi. Engellemenin ardından ABD uçaklarının rota değiştirerek Rus sınırından uzaklaştığı aktarıldı.

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası... 'Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi'
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı: Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
Göztepe Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başar&#x

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başarının 8 sırrı