SSB: İHASAVARLAR güvenlik güçlerine teslim ediliyor

Savunma Sanayi Başkanlığı, İHASAVAR’ların güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini belirterek, İHASAVAR’lara ilişkin görüntü paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mini/Mikro İHA’lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında Aselsan tarafından üretilen İHASAVAR’ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor” denildi.

Drone ve mini İHA'lar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı kullanılabiliyor. Bu tehditlere karşı İHASAVAR'lar koruma sağlıyor.

KULLANICIYA MAKSİMUM ERGONOMİ İMKANI

İHASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone ve mini İHA uçurulmasını aktif karıştırma uygulamasıyla engelleyerek koruma sağlıyor.

Drone ve mini İHA'ları üstün harp yetenekleriyle bertaraf edebilen İHASAVAR, tercihe göre yönlü veya küresel anteniyle bu boyutta bir sistemden beklenen etkinlik mesafelerinin çok daha fazlasını sunuyor.

Silah tipi tasarımlı İHASAVAR, kompakt sistem mimarisi, hafifliği ve taşınabilirliğiyle kullanıcıya maksimum ergonomi sağlıyor.

Sistem, hem şebeke hem de yüksek kapasiteli bataryalarla uzun süre görev yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.

İHASAVAR programlanabilme imkanı sayesinde taktik ve operasyonel ihtiyaçlara etkili çözüm sunuyor. Farklı taktik senaryolarda kullanmak üzere, kullanıcı tarafından 100'den fazla karıştırma profili bir dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanarak tanımlanabiliyor.