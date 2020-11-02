Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanlara ceza yağmuru

Eskişehir’de koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 125 kişiye toplam 393 bin 750 lira ceza verildi. Malatya’da market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahvehane, düğün salonu gibi toplam 427 işyeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Pandemi tedbirlerine uyulmayan toplu taşıma araçlarına 1200 lira, ticari taksilere ise 5 bin 552 lira ceza kesildi. Ekipler, maske takmayan 24 kişiye ise cezai işlem uyguladı.

UYGULAMA ÇOK İYİ



İstanbul’da ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Maltepe, Avcılar, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. İETT şoförü Zehra Karakuş, “Uygulamalardan çok memnunuz. Sıklaşırsa daha iyi olur. Özellikle yolcularımız açısından daha memnun kalacağız. Kurallara uyuyoruz. Sistemde bulunan ikaz mesajlarıyla yolcularımızı uyarıyoruz” dedi. Maltepe’de denetleme sırasında olması gerekenden fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüleri polis tarafından durduruldu.