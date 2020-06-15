Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8418
  • 7,7066
  • 375.611
  • 109464
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sosyal medyadan terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
15 Haziran 2020 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme:

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP propagandası yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK ve MLKP soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Bakan Koca duyurdu: 3 bin sözleşmeli personel alınacak
İsrail'i ‘ilhak' konusunda uyarmıştı: Kral Abdullah, Netanyahu'nun telefonunu açmadı
Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...'
Şehirlerin sosyal mesafe karnesi: İşte en çok uyan il
İçme suyu borusundan çıkarıldı! Şoke eden görüntü
Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı aç

Survivor'da sakatlıklar sonrası flaş karar! Acun Ilıcalı açıkladı

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası