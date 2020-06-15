15 Haziran 2020 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK ve MLKP soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP propagandası yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK ve MLKP soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.