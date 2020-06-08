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  3. Sosyal medyadan suç içerikli paylaşımda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı
08 Haziran 2020 Pazartesi 10:54 | Son Güncelleme:

Sosyal medyadan suç içerikli paylaşımda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyadan suç içerikli paylaşımda bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası ile Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 10 kişiden 9'u Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici ve Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda sabah erken saatlerde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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