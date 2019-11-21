Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7072
  • 6,3281
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika...Yaşar Büyükanıt vefat etti

Son dakika...Yaşar Büyükanıt vefat etti

Son dakika...Yaşar Büyükanıt vefat etti

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. 4 gün önce eşini kaybeden Büyükanıt hayata gözlerini yumdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı. 

(AA)


Hayaline kavuştu
Kadın sorunlarını anlatacak
Atiye dizisinden ilk kareler sosyal medyaya sızdı!
Demet Akalın'dan Okan Kurt'u kızdıracak sözler!
İtirafıyla olay yarattı! 'O sahnelerden önce ağlıyordum'
<p>TBMM Genel Kurulu’nda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Ba

Engin Özkoç´tan AK Partili Özlem Zengin´e ´Bu Kadına Haddini Bildiriniz´ Çıkışı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

82 yıl oldu! Türkiye’nin dört bir yanından toplandı, özel olarak korunuyor

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu