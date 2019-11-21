Son dakika...Yaşar Büyükanıt vefat etti
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti.Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi görüyordu. 4 gün önce eşini kaybeden Büyükanıt hayata gözlerini yumdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.
(AA)