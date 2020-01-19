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Tokat Yazmacılar hanında yangın!

Tokat Yazmacılar hanında yangın!

Tokat'ta Yazmacılar hanın çatı kısmında çıkan yangında alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Yangının söndürülmesi için çevre il ve illerden destek istendi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Sebze Halinin yan tarafında bulunan yazmacılar hanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Betonarme olan binanın çatısında çıkan yangın çatı altında bulunan malzemelerin etkisi ile biranda yayıldı. Boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu yazmacılar hanında ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

(İHA)


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