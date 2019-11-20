Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6935
  • 6,3018
  • 270.593
  • 107898
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika: Şule Çet davasında savcı mütaalasını açıkladı! Dava ertelendi

Son dakika: Şule Çet davasında savcı mütaalasını açıkladı! Dava ertelendi

Son dakika: Şule Çet davasında savcı mütaalasını açıkladı! Dava ertelendi

Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgilİ karar verildi. Şule Çet davasında savcı, bir sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğerinin aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi. Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019’a erteledi

Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi. Davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, bir sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğerinin aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi.

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019’a erteledi

 


Oğuzhan'dan ayrılık sonrası flaş hamle!
'Beyaz yalan söylesen razıydım'
İrem Derici ailesine sığındı!
O da kendi markasını oluşturacak
Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
<p>Honaz’da 15.yüzyılda Sultan 2. Murat tarafından yaptırılan 2. Murat Cami’ni ayağa kaldırılması iç

500 Yıllık Tarih Ayağa Kalkıyor... 2. Murat Cami Restore Ediliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bakan resmen açıkladı! 1.6 milyon memur ve emeklinin maaşı artacak

Çin 6G için tarih verdi