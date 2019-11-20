Son dakika: Şule Çet davasında savcı mütaalasını açıkladı! Dava ertelendi

Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi. Davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, bir sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğerinin aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi.

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019’a erteledi