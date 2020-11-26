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26 Kasım 2020 Perşembe 09:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı terör operasyonunda gözaltına alındı

Son Dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı terör operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan haberde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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