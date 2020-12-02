  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

İstanbul'daki terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'unda aralarında olduğu 17 kişi adliyeye sevk edilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk işlemleri tamamlanmıştı. Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

<h3>Bilim Kurulu'ndan aşı toplantısı</h3><h3>'KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK'</h3><p>Koronavirüs Bilim Ku

02 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

WhatsApp yanlış mesaj gönderme tarih oluyor! İşte yeni özellik

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları ve özellikleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.