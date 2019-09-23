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  3. Son dakika: Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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