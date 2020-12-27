  • $7,5893
  • 9,2438
  • 458.589
  • 1426.03
  • Haberler
  • Güncel
  • Son Dakika... Şemdinli'de çığ altında kalan asker şehit oldu
27 Aralık 2020 Pazar 09:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Şemdinli'de çığ altında kalan asker şehit oldu

Son Dakika... Şemdinli'de çığ altında kalan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, çığ altında kalan 2 askerden biri, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü.

Çığ altında kalan 2 askerden biri, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bir askeri arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

<p>AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı siyasi mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden AİHM'in

Savcı Sayan neden hedef? AİHM'in Demirtaş kararı siyasi mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanlar hakkında ilk kez duyacağınız 15 gerçek

Mehmetçik sınırda dosta güven düşmana korku salıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.