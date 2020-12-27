27 Aralık 2020 Pazar 09:17 | Son Güncelleme:
Son Dakika... Şemdinli'de çığ altında kalan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, çığ altında kalan 2 askerden biri, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü.
Çığ altında kalan 2 askerden biri, yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bir askeri arama çalışmalarına ise devam ediliyor.