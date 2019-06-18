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  3. Son dakika: Konya merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika: Konya merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika: Konya merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi.  Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına 'Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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