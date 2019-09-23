Kırklaerli'nde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında fabrikanın deposu büyük hasar gördü.

(AA)