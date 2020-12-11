11 Aralık 2020 Cuma 17:54 | Son Güncelleme:
İstanbul kilitlendi! Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu artıyor
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. İstanbul'da otoyollardaki trafik yoğunluğu özellikle mesai bitimi sonrası belirgin şekilde hissediliyor. 56 saatlik kısıtlama bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde trafik yoğunluğu da bariz şekilde artmaya başladı.
Bugün saat 21.00'de başlayacak 56 saatlik kısıtlama öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu etkisini sürdürüyor.
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar neredeyse olduğu yere kilitlendi. Köprü yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.
Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yoğunluk göze çarpıyor.