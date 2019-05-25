Son dakika: Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı
Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
(AA)