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13 Haziran 2019 Perşembe 10:41 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:12

MSB: İdlib'de 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi

MSB: İdlib'de 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi

MSB:"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. " denildi.

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