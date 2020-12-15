15 Aralık 2020 Salı 22:28 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Yüksek İstişare Kurulu'nda ABD'nin yaptırım kararlarına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararının kınandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK), ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararı kınandı" dedi.
Altun, "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi." diye konuştu.
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