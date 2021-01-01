Son dakika haberleri... Bakan Koca, 112 komuta merkezinden sağlık çalışanlarına seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Komuta Merkezinden sağlık çalışanlarına seslendi.

Salgınla mücadele noktasında birlikte bir hedef doğrultusunda hareket etme durumunda kalındığını belirterek, "Bütün dünyanın hedefi salgını sona erdirme şeklinde oldu. Ama 2020 yılı salgının bittiği yıl olmadı. Umarım 2021 yılı salgını bitirdiğimiz yıl olur." dedi.

Sağlık çalışanlarının virüsle mücadele için canla banla çalıştığını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"112 çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma konusunda üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız sizin bu gayretlerinize şahit. Sizin bu gayretlerinizle birlikte 2020 yılı sağlık ordumuz nezdinde önemli bir yıl oldu. 2020 yılı sağlık çalışanlarımızın yılı oldu. Bu geçmiş yılımız fedakarlığınızla özverinizle yoğun gayret gösterdiğiniz bir yıl oldu. 2021 yılını DSÖ'ye bizim önerimizle sağlık çalışanları yılı olarak kabul edildi. Dolayısıyla 2021 yılı tarihe, sağlık çalışanları yılı olarak geçecek."

Sağlık çalışanlarının gayretlerini ve çabalarını yakından takip ettiğini dile getiren Koca, birçok sağlık çalışanının ailesinden ve evlerinden ayrı kaldığını belirtti.

Yeni yılın salgının bittiği yıl olmasını temenni eden Koca, "Son günlerde vaka sayısı giderek azaldı. Salgının özellikle aşı teminiyle ve tedbirlere uyarak yeni yılımızda bitmesini umuyorum. Sağlığın güvencesi, yine biz sağlık çalışanları olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nezdinizde bütün sağlık çalışanlarımızın yeni yılının hayırla geçirmesini temenni ediyorum, hayırlı mesailer diliyorum." ifadelerini kullandı.