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  3. İstanbul'da gelin arabasıyla milyonluk soygun!

İstanbul'da gelin arabasıyla milyonluk soygun!

İstanbul'da gelin arabasıyla milyonluk soygun!

Bayrampaşa’da gelin arabası süsü verdikleri araç ile bir kuryeyi vurup 1 milyon 700 bin TL gasp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı, 3’ü tutuklandı.

Olay, 13 Eylül Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabası süsü verdikleri araçla bir metal firmasının önüne gelen şahıslar, kapıda bekleyen kurye aracının yanına yaklaştı. Kurye aracı hareket etmeden hemen önce gelin arabasından çıkan şahıslar, ellerindeki silahla K.A.’yı bacağından yaraladıktan sonra içinde “1 milyon 700 bin TL” olduğu öğrenilen çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın ardından iş yerinde, çevresinde ve şüphelilerin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, olayla ilgisi olduğu belirlenen şahısların kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Esenler, Eyüp, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonla Onur O. (24), İsmail Y. (47), Ozan A. (23), Gürel G. (33) ve Derman A. (34) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve üzerilerinde yapılan aramada 17 bin 200 TL, 15 bin 100 dolar ve bir adet tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden, Onur O.’nun 4, Ozan A.’nın 42, Derman A.’nın se 25 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler Onur O., Ozan A. ve Derman A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İHA

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