Son dakika haberi: Türkiye'den mutasyonlu koronavirüse karşı tedbir kararı: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

"TEDBİRLER TAM KOORDİNASYONLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"



Sağlık Bakanı Koca ayrıca hala yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir."