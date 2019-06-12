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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:47 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:55

Son dakika... Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika... Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

(AA)

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