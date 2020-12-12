12 Aralık 2020 Cumartesi 16:27 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Hepsi etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in ortak çalışması neticesinde Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."