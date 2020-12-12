  • $7,8449
  • 9,5103
  • 463.8
  • 1370.7
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Hepsi etkisiz hale getirildi
12 Aralık 2020 Cumartesi 16:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Hepsi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Hepsi etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in ortak çalışması neticesinde Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."
<p>Başkan <span>Erdoğan, Gaziantep </span><strong >Düzbağ </strong><span >İçme Suyu İsale Hattı

Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İçi dışı kırmızı elmaya talep patlaması yaşanıyor! Yurt dışında büyük ilgi görüyor

Zırhlı araç sürücü adaylarına Bilecik'te zorlu eğitim

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.