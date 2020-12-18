Son dakika haberi: Taciz mesajları ifşa olmuştu: CHP'li başkan istifa etti

Taciz iddiası ile gündeme gelen CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı M.A. sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre, CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., 17 yaşındaki bir kıza attığı whatsapp mesajları ile gündeme gelmişti. M.A.’nın partide görevli 17 yaşındaki S.G.’ye gece yarısı ‘Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum’ diye mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. M.A. sosyal medyadan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

M.A.’nın açıklamasında “Partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, görevimden istifa ettim."dedi.