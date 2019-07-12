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Sosyal medyadan genç kızlara iğrenç tuzak!

Sosyal medyadan genç kızlara iğrenç tuzak!

Muğla'da, sosyal medyadan tanıştıkları genç kızlarla ilişkiye girip, gizli çekimle o anları görüntüleyerek şantaj yaptıkları ve para talep ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç.T. ve B.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversite öğrencisi Ö.Ç.T. (21) ve lise öğrencisi B.U.'nin (20), sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızlarla cinsel ilişkiye girerek, o anları kameraya kaydedip, görüntüleri yaymakla tehdit ederek para talep ettikleri yönünde 2 ayrı şikayet aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün B.U. ile Ö.Ç.T.'nin, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki evlerine baskın yaptı. 

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Aramada, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarında, ilişki görüntülerinin kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

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