MHP'den Nagehan Alçı'ya çok sert 'Atatürk' tepkisi!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, katıldığı TV programında Tunceli'de Atatürk'ün katliam yaptığını öne sürüp, bahsi geçen dönemde Nazi Almanyası'ndan zehirli gazların alındığını iddia etmişti. Alçı'nın bu sözlerine MHP Genel Başkanı Semih Yalçın Twitter'dan çok sert yanıt verdi.



Yalçın paylaşımlarında, 'Bazı kendini bilmez gruplarla onlara çanak tutan kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin Atatürk’ün aziz hatırası üzerinde fütursuzca, ahlaksızca tepinerek onu değersizleştirme ve sıradanlaştırma çabalarını esefle, hayretle seyrediyoruz.

Atatürk; her başı sıkışanın alçakça istismar edebileceği, her dara düşen çıkar grubunun, her başı sıkışan akılsız ve hayâsızın istemeye istemeye sığınacağı bir istismar melcei değildir.

Aziz Atatürk; kimsenin zırh-ı kebairi, kimsenin paravanı ve maskesi de değildir. Atatürk bizatihi Türklüğün ölümsüz sembolü, bağımsızlık azmimizin ebedî sureti, tarih bilincimizin tükenmez kaynağıdır.

Atatürk; sadece Cumhuriyet’imizin banisi değil, aynı zamanda varlık irademizin enerji kaynağı, ebedî hürriyet meşalemizin sönmeyen kıvılcımıdır.

Şu sıralar Atatürk’e ve temsil ettiği vazgeçilmez millî değerlerimize saldırının arkasında; adı konmamış Türk düşmanlığı, milletimizin hükümranlık ve egemenlik haklarına duyulan sinsi bir garez ve kin yatmaktadır.

Atatürk’ü putlaştıranlarla sıradanlaştıranlar aslında aynı tıynettendir. Hepsi de Atatürk’ten veya ona düşmanlıktan bir şekilde nemalanmağa çalışan menfaat veya hıyanet gruplarının mensubudur.

Atatürk, küçücük beyni daracık Türk düşmanlığı kalıbının içinde alçıya konulmuş nagehanların idrakinin alamayacağı bir millî ve beşerî değerdir. Onunun değersizleştirilmesine, alçaltılmasına asla izin vermeyiz.

Batı ülkelerinde ısıtılıp pişirilen Atatürk düşmanlığı lokmalarını yutup Atatürk’ün şanlı geçmişinde gaz odaları vehmedenler, önce bağırsaklarında guruldayan ihanet gazının kaynağını açıklamalıdır.

Milletimizin dikkat nazarlarına sunuyoruz: Aziz Atatürk’e dört bir koldan saldıran bunca alçak, bunca ahlak düşkünü ve bunca ihanet erbabı varken; onun kurduğu partinin ileri gelenleri neden susmaktadır?

Atatürk’ü kıskanç ve tavizsiz bir tavırla müdafaa etmesi gerekenler, neden onun yerine millî değerlerimizin düşmanı bilumum şer mahfillerini ve teröristlerin siyasi temsilcilerini savunmayı yeğlemektedir?' ifadelerini kullandı.