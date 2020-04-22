Son dakika haberi... Koronavirüse karşı Ramazan'da alınacak tedbirler belli oldu

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, ramazanda iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

Ramazanda trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

İftar saati ve öncesindeki kuyruklar Kovid-19 riskini artıracağından fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Ramazanda türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.

Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik denetimler artırılacak, gerekli idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.