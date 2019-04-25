Son dakika: Kağıthane'deki mağdur olan ailelere 745 bin TL kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Kağıthane’de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını söyleyen Bakan Selçuk, “Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin TL kaynağı 24 Nisan itibariyle aktardık” diye konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı yıkılan dört katlı bir bina çökmüş, olası can kaybı ve yaralanma riskine karşı bina çökmeden önce binadan tahliye işlemleri gerçekleştirilmişti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bölgede 21 binanın boşaltıldığını kaydetti. İstanbul Valisi Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Yahya Kemal Mahallesi'nde 19 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak. Risk analiz raposunun sonucuna göre kentsel dönüşüm hızla yapılacak" demişti.