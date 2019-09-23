Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7372
  • 6,2974
  • 279.031
  • 100241
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sessiz sedasız evlendi!
'Kraliçem ol!'
Bülent Ersoy: Aşık olamam
'Üçüncü kez evlenebilirim'
Mihran Ela ensesinde
<p>ABD’nin Louisiana eyaletinden olan çift, tatil yapmak için Tanzanya’nın Pemba Adası’na gitti. Ada

Su Altında Evlilik Teklifi Ederken Boğuldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Riva Deresi'nin yüzen evi! Herkesin ilgi odağı oldu

İnanmakta güçlük çekeceğiniz yaşanmış en garip olaylar