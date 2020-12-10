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10 Aralık 2020 Perşembe 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığına 515 personel alımı yapılacak

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığına 515 personel alımı yapılacak

Bakan Kasapoğlu'nun son dakika açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığına 515 personel alımı yapılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını duyurdu.

BAŞVURULAR 4 OCAK'TA BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak.

Başvurular 4 Ocak – 20 Ocak 2021 tarihleri arasında "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak. Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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