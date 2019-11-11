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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bolivya' açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ' Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ' denildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.
 
Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz. "


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