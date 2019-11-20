Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6994
  • 6,3026
  • 270.392
  • 108104
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Devlet hastanesinde köpük partisi skandalı!

Devlet hastanesinde köpük partisi skandalı!

Devlet hastanesinde köpük partisi skandalı!

Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde hastane çalışanlarının uygunsuz eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde çalışan bazı görevlilerin uygunsuz bir şekilde sergilediği eğlence görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Hastanenin yoğun servisinde çekildiği öğrenilen görüntüler bazı hastane çalışanlarının birbirlerinin üzerine köpük sıkarak eğlendiği görülüyor.



Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Manisa İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hastane görevlilerinin soruşturma kapsamında farklı bölgelere görevlendirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur"

İHA


Evim dizisinin çekimleri başladı
Eski eş için şaşırtan sözler: O benim canım, çok iyi dostum
Oğuzhan'dan ayrılık sonrası flaş hamle!
'Beyaz yalan söylesen razıydım'
İrem Derici ailesine sığındı!
<p><em style='color: rgb(16, 16, 16); font-family: pt_sansregular; font-size: medium; margin: 0px; p

Cambridge Üstün Başarı Ödülü´nü Kazanan KAİHL´li Rümeysa Hakyemez Konuştu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Anne ve babasının tanışma hikayesini anlattı! Sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor! Tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz bulundu