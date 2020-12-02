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02 Aralık 2020 Çarşamba 08:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberi: Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre Bingöl'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

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