Berlin Zirvesi sona erdi... İşte alınan kararlar

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

MERKEL: KAPSAMLI BİR PLAN KONUSUNDA ANLAŞTIK

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenliyor.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık." dedi.

Merkel, şunları kaydetti:

"5 ARTI 5 KİŞİLİK ASKERİ BİR KOMİTENİN OLUŞMASI İÇİN İSİMLER VERİLDİ."

Guterres: Askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik

BM Genel Sekreteri Guterres de yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Guterres, toplantıya katılan tüm tarafların ateşkesi destekleme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

(AA)