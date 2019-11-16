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  3. Bakanlık açıkladı! Hepsi öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Hepsi öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Hepsi öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.


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